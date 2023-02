Premier League : Arsenal se prend les pieds dans le tapis à Everton

Premier League : Arsenal se prend les pieds dans le tapis à Everton













par Edouard Guala (iDalgo) L'effet Sean Dyche pour les uns, les Gunners dans un mauvais jour pour les autres. En tout cas, Everton a gagné pour la première fois depuis plus de deux mois. Contre Arsenal, leader du championnat, les Toffees se sont transcendés et se sont imposés 1 but à 0. Les locaux ont montré un visage séduisant dans un Goodison Park chauffé à bloc. Grâce à un but de Tarkowski sur corner (1-0, 60'), Everton se relance dans la course au maintien au meilleur des moments. Le score aurait pu être plus large si l'attaque locale avait été plus réaliste. En face, Arsenal peut voir Manchester City revenir à deux points en cas de victoire contre Tottenham ce dimanche.