Premier League : Arsenal remporte le choc face à Manchester United au bout du suspens

par Alexis Rouhette (iDalgo) Sur le fil ! Dans le choc de cette quatrième journée de Premier League, les Gunners se sont imposés 3 buts à 1 face aux Red Devils. Après l'ouverture du score de Rashford à la 27e minute, les hommes d'Arteta réagissent très vite et Odegaard égalise une minute plus tard. Les deux formations pensent alors se quitter sur un match nul jusqu'à la 96e minute, et un but libérateur de Declan Rice. Sur corner, la recrue estivale trompe Onana avec réussite, avant que Gabriel Jesus n'inscrive le troisième but de son équipe sur un contre (90+11'). Un succès précieux qui permet aux Gunners de s'installer à la 5e place. Les Mancuniens sont 11e du classement. Après la trêve internationale, Arsenal ira à Everton pendant que Manchester United accueillera Brighton.