Premier League : Arsenal mate Tottenham, les Wolves se reprennent

par Adrien Verger (iDalgo)

Le derby de Londres voyait s'opposer Arsenal et Tottenham à l'Emirates Stadium. Et la dynamique des clubs en Premier League a été respectée ce dimanche avec la victoire des Gunners 3-1. Des buts signés Smith Rowe, Aubameyang et Saka en première période, Arsenal avait déjà plié le match à la mi-temps. Le Sud Coréen Son sauvait malgré tout l'honneur des Spurs à la 79e. Après trois défaites sur les trois premiers matchs, les locaux enchaînent une troisième victoire de suite et repassent devant leur adversaire du jour au classement (10e avec 9 points). Dynamique tout à fait contraire pour les joueurs de Tottenham qui, après trois victoires lors de leurs trois premiers matchs, subissent une troisième défaite de suite. Ils sont désormais 11e avec 9 points. Les Wolves se reprennent après une défaite à domicile la semaine dernière contre Brentford. Ce dimanche, les joueurs de Lage se sont imposés 1-0 contre Southampton et remontent à la 14e place. Les Saints sont eux 16e à un point de la zone de relégation.