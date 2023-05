Premier League : Arsenal enfonce Chelsea et reprend provisoirement la tête du classement

par Matthieu Cointe (iDalgo) Le cauchemar se poursuit pour Chelsea. Mardi soir, les Blues se sont inclinés sur la pelouse d'Arsenal en clôture de la 34e journée de Premier League (3-1). Déchaînés dans le premier acte, les Gunners ont fait le plus dur dès la première demi-heure de jeu avec un doublé de Martin Odegaard (18', 31') et une réalisation de Gabriel Jesus (34'). Noni Madueke a réduit l'écart en seconde période sur un caviar de Mateo Kovacic (65'). Franck Lampard concède un sixième revers consécutif depuis son retour sur le banc de Chelsea en avril dernier et son équipe pointe à la 12e place du championnat. Arsenal met fin à une série de quatre matchs sans succès et reprend deux longueurs d'avance sur Manchester City en tête de la Premier League. Les hommes de Pep Guardiola défieront West Ham mercredi soir.