Premier foyer de grippe aviaire dans un élevage de canards vaccinés en Vendée













PARIS (Reuters) - Un foyer de grippe aviaire a été détecté dans un élevage de canards en Vendée, a indiqué le ministère de l'Agriculture sur son site internet, une première depuis que la France a lancé sa campagne de vaccination en octobre dernier. La préfecture de Vendée a précisé jeudi que le foyer a été détecté mardi dans un élevage de canards qui "avaient tous été vaccinés contre l'influenza aviaire hautement pathogène en novembre dernier". La France a lancé une campagne de vaccination des canards conte la grippe aviaire pour tenter d'endiguer le virus qui a tué des millions d'oiseaux dans le monde. La France a relevé en décembre le niveau de risque d'influenza aviaire de "modéré" à "élevé". La France est un des pays qui ont été les plus touchés par la propagation mondiale sans précédent de l'influenza aviaire, communément appelée grippe aviaire. L'épidémie a provoqué d'importantes perturbations dans l'approvisionnement en viande de volailles et en oeufs et fait grimper les prix dans de nombreuses régions du monde ces dernières années. (Reportage Sybille de La Hamaide, rédigé par Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)