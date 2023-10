Premier entretien entre Raïssi et 'MbS' depuis la reprise des liens Téhéran-Ryad

Premier entretien entre Raïssi et 'MbS' depuis la reprise des liens Téhéran-Ryad













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le président iranien Ebrahim Raïssi a discuté mercredi par téléphone avec le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salman, a rapporté la presse officielle iranienne, le premier entretien entre les deux dirigeants depuis un accord chapeauté par la Chine pour rétablir les liens entre les deux pays. Ebrahim Raïssi et 'MbS' ont discuté du conflit israélo-palestinien et de la nécessité de "mettre fin aux crimes de guerre contre la Palestine", a indiqué la presse officielle à Téhéran. Aucun compte-rendu de l'entretien n'a été effectué dans l'immédiat par Ryad. (Rédaction de Dubaï; version française Jean Terzian)