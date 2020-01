Premier cas de contamination au coronavirus de Wuhan dépisté aux USA

Crédit photo © Reuters

CHICAGO (Reuters) - Un premier cas de contamination au coronavirus apparu en Chine a été dépisté aux Etats-Unis, a annoncé mardi le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) qui précise qu'il s'agit d'un voyageur en provenance de Chine qui a été diagnostiqué à Seattle, dans l'Etat de Washington.

Le CDC a mis en place la semaine dernière des procédures de contrôle des passagers en provenance de Chine dans trois aéroports du pays.

Ce coronavirus apparu dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, et qui peut se transmettre d'homme à homme selon les autorités sanitaires s'élevait mardi à six morts et plus de 300 cas signalés en Chine mais aussi en Corée du Sud, en Thaïlande et au Japon.

(Julie Steenhuysen; version française Henri-Pierre André)