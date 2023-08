Préavis de grève lancé chez les contrôleurs aériens en plein mondial de rugby

PARIS (Reuters) - Le Syndicat national des contrôleurs du trafic aérien (SNCTA) a déposé mardi un préavis de grève nationale pour demander une revalorisation indemnitaire dans un contexte d'inflation pour la journée du 15 septembre, soit une semaine après le début de la Coupe du monde de rugby qui doit avoir lieu dans neuf villes réparties sur l'ensemble du territoire français. "Alors qu'une forte inflation perdure et dépasse les niveaux de 2022, alors que la DGAC (Direction générale de l'aviation civile, ndlr) s'était engagée à travailler la question pour l'année 2023, le SNCTA ne dispose toujours pas de garanties à moins d'un mois de la finalisation du projet de loi de finances 2024", a écrit le premier syndicat de contrôleurs aériens de France sur son site internet. Le SNCTA demande une revalorisation indemnitaire et la mise en place d'une instance de dialogue sociale annuelle. La France doit accueillir la Coupe du monde de rugby du 8 septembre au 28 octobre avec des matchs se disputant dans neuf villes de l'hexagone (Bordeaux, Lille, Lyon, Saint-Etienne, Marseille, Saint-Denis, Nantes, Nice et Toulouse). (Reportage Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)