Powell juge que la politique accommodante de la Fed reste appropriée

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale (Fed), a confirmé le maintien d'une politique monétaire accommodante tant que l'économie et le marché de l'emploi aux Etats-Unis ne se seraient pas remis des répercussions de la pandémie de coronavirus, tout en affichant son calme face à la récente envolée des rendements des bons du Trésor.

Avec le déploiement des vaccins et le soutien budgétaire de Washington, "il y a de bonnes raisons de penser que nous allons faire plus de progrès" vers les objectifs de la Fed, à savoir le plein-emploi et une inflation moyenne de 2%, a déclaré Jerome Powell lors d'un débat organisé par le Wall Street Journal, ajoutant que cela prendrait du temps.

Jerome Powell a déclaré que la hausse récente des rendements obligataires américains était "notable et a attiré [son] attention". Il ne considère pas toutefois que les taux à long terme aient atteint un niveau tel que la Fed doive davantage intervenir sur les marchés pour les faire baisser, en augmentant par exemple les achats d'obligations.

"Notre position politique actuelle est appropriée", a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la Fed communiquerait bien en amont sur la réalisation de ses objectifs avant toute évolution future de l'assouplissement quantitatif (QE, quantitative easing).

"Un changement du QE nécessitera des progrès réels vers la réalisation des objectifs. Un certain temps sera nécessaire pour réaliser des progrès substantiels", a-t-il dit.

(Howard Schneider, version française Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)