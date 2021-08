Powell (Fed) ne donne pas d'indice sur le début de la réduction des achats d'actifs

Crédit photo © Reuters

par Howard Schneider et Ann Saphir

WASHINGTON (Reuters) - L'économie américaine continue de progresser vers les critères de la Réserve fédérale pour une réduction des mesures d'aides d'urgence mise en place face à la pandémie, a déclaré vendredi le président de la Fed, Jerome Powell, qui s'est toutefois abstenu d'indiquer un quelconque changement dans la politique monétaire de l'institution.

Jerome Powell, qui estime toujours que le niveau actuellement élevé de l'inflation est temporaire, a indiqué que la Fed ferait preuve de patience pour ramener l'économie vers le plein emploi.

Il réaffirmé qu'il voulait éviter de s'attaquer à une inflation "transitoire" et de décourager potentiellement la croissance de l'emploi dans son processus, défendant la stratégie instaurée il y a un an.

En matière de réduction des achats d'actifs de la Fed, qui atteignent 120 milliards de dollars par mois, Jerome Powell a déclaré que les semaines écoulées depuis le réunion du comité de politique monétaire en juillet avaient "apporté plus de progrès" vers le rétablissement du marché de l'emploi, avec près d'un million de postes créés, et que ces progrès devraient se poursuivre.

Mais cette courte période a également coïncidé avec "la poursuite de la propagation du variant Delta du coronavirus", a-t-il rappelé.

"Nous évaluerons soigneusement les données disponibles et l'évolution des risques", a-t-il poursuivi, signalant que les discussions au sein de la Fed sur le calendrier du 'tapering' ne sont pas encore arrêtées et qu'elles doivent intégrer les risques sanitaire et économique.

Jerome Powell s'exprimait dans le cadre du symposium d'été de la Fed de Kansas City, qui se tient habituellement à Jackson Hole, dans le Wyoming, mais est organisé en ligne pour la deuxième année d'affilée en raison de la pandémie de COVID-19.

Wall Street et les indices boursiers européens ont accéléré leurs progressions après ces déclarations, l'indice Standard & Poor's 500 de la Bourse de New York gagnant 0,6% contre environ 0,3% avant l'intervention du patron de la Fed.

Le dollar est quant à lui tombé à son plus bas niveau depuis 10 jours face à un panier de devises de référence (-0,4%) et l'euro est repassé au-dessus de 1,18 dollar pour la première fois en deux semaines.

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans reculait de près de 2,5 points de base à 1,3205%.

(Reportage Howard Schneider, version française Claude Chendjou et Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)