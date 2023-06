Powell (Fed) n'exclut pas une hausse des taux lors des prochaines réunions

Crédit photo © Reuters

par Michael S. Derby (Reuters) - Le président de la Réserve fédérale a réaffirmé mercredi que la plupart des membres de la banque centrale américaine prévoyaient encore deux hausses de taux cette année et il n'a pas exclu un relèvement supplémentaire en juillet. "Nous avons parcouru un long chemin avec les hausses de taux", a déclaré Jerome Powell dans le cadre du forum annuel de la Banque centrale européenne (BCE) à Sintra, au Portugal, en ajoutant que le statu quo décidé en juin était destiné à faire le point sur l'impact du resserrement monétaire sur l'économie. Bien que la Fed n'ait pas encore décidé de la stratégie future sur les taux, "je n'écarterais pas du tout la possibilité de procéder à des hausses lors de réunions consécutives", a-t-il déclaré. (Michael S. Derby, version française Laetitia Volga)