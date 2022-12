Poutine se rend en Biélorussie, l'Ukraine craint une offensive conjointe

par Valentyn Origienko et Tom Balmforth

KYIV (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine se rend en Biélorussie lundi, alimentant les craintes de l'Ukraine selon lesquelles il aurait l'intention de faire pression sur son allié pour qu'il se joigne à une nouvelle offensive.

La Biélorussie a autorisé l'utilisation de son territoire comme rampe de lancement pour l'invasion de l'Ukraine par Moscou le 24 février, mais n'a pas participé directement aux combats.

"La protection de notre frontière, tant avec la Russie qu'avec la Biélorussie - est notre priorité constante", a déclaré le président ukrainien Volodimir Zelensky après une réunion dimanche du haut commandement militaire ukrainien. "Nous nous préparons à tous les scénarios de défense possibles".

Vladimir Poutine sera en Biélorussie lundi pour sa première visite en trois ans et demi, ce que le Kremlin a décrit comme une vaste "visite de travail", et s'entretiendra avec son homologue biélorusse.

Alexandre Loukachenko a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'avait pas l'intention d'envoyer les troupes de son pays en Ukraine, mais les responsables ukrainiens ont prévenu depuis des mois que la Biélorussie pourrait à nouveau servir de base pour une attaque terrestre contre Kyiv.

Selon l'agence de presse russe Interfax, citant le ministère russe de la Défense, les troupes russes qui se sont installées en Biélorussie en octobre vont effectuer des exercices tactiques au niveau des bataillons.

Il n'a pas été précisé quand ils débuteraient.

Des bombardements russes ont frappé des "infrastructures critiques" dans et autour de Kyiv aux premières heures de la journée de lundi, ont déclaré les autorités ukrainiennes, selon lesquelles les systèmes de défense anti-aériens ont détruit une quinzaine des 20 drones dirigés contre la capitale de l'Ukraine.

Moscou a par ailleurs déclaré lundi que les forces russes et chinoises organiseraient entre le 21 et le 27 décembre des exercices navals conjoints qui comprendront des tirs de missiles et d'artillerie en mer de Chine orientale.

