Poutine se rend au Kirghizstan, son premier voyage à l'étranger depuis le mandat d'arrêt de la CPI

Crédit photo © Reuters

BICHKEK (Reuters) - Vladimir Poutine a débuté jeudi une visite officielle de deux jours au Kirghizstan et doit se rendre en Chine la semaine prochaine, le président russe ayant choisi un proche allié de Moscou pour son premier voyage à l'étranger depuis l'émission d'un mandat d'arrêt par la Cour pénale internationale (CPI). En mars, la CPI a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, l'accusant de crime de guerre pour la déportation illégale d'enfants d'Ukraine vers la Russie. Moscou, qui a nié à plusieurs reprises les allégations d'atrocités commises par ses troupes depuis le lancement de son invasion de l'Ukraine en février 2022, a jugé que le mandat d'arrêt était "nul et non avenu". La Russie ne reconnaît pas la compétence de la CPI, à l'instar du Kirghizstan et de la Chine. Le séjour de Vladimir Poutine au Kirghizstan se terminera par sa participation à un sommet de la Communauté des États indépendants (CEI), qui regroupe certaines anciennes républiques soviétiques, à Bichkek vendredi, dans un contexte d'affaiblissement de l'influence russe dans la région. Lors d'une rencontre jeudi avec le président kirghize Sadir Djaparov, Poutine a souligné l'importance de la Russie en tant que partenaire commercial clé et premier investisseur dans l'économie kirghize, ajoutant que les deux parties continueraient à développer leur coopération. Il a également ajouté qu'il assisterait à une cérémonie marquant le 20e anniversaire de la base aérienne militaire russe de Kant, proche de Bichkek, un élément clef de la stratégie régionale de Moscou. Vladimir Poutine a également évoqué la croissance à deux chiffres du commerce russo-kirghize, que certains occidentaux soupçonnent d'être dopée par le rôle des intermédiaires kirghizes dans le contournement des sanctions internationales visant la Russie. (Reportage Marlis Myrzakuluulu ; rédigé par Olzhas Auyezov ; version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)