Poutine s'est entretenu avec des commandants russes en Ukraine occupée

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Vladimir Poutine s'est rendu à une date indéterminée en Ukraine occupée, où il s'est notamment entretenu avec le commandant des forces aéroportées, à la pointe des opérations notamment sur le front de Bakhmout. Selon des images diffusées mardi à la télévision d'Etat, le président russe a visité les quartiers-généraux de l'armée russe dans les parties des régions ukrainiennes de Kherson et Louhansk contrôlées par ses forces. La date de cette visite n'a pas été précisée par le Kremlin. Dans le quartier-général de la région de Kherson, situé sur le bord de la mer Noire, loin du front, Vladimir Poutine a été informé par les commandants locaux de la situation sur la rive orientale du Dniepr et dans la région voisine de Zaporijjia, alors que la Russie se prépare à une contre-offensive ukrainienne de grande ampleur. "C'est important pour moi d'avoir votre avis sur la façon dont la situation se développe, de vous écouter, d'échanger des informations", a dit le président russe aux officiers. Le colonel-général Mikhaïl Teplinski, commandant des troupes aéroportées russes (VDV), unités d'élite qui, bien que décimées depuis le début de la guerre en Ukraine il y a 14 mois, jouent un rôle de plus en plus visible dans le conflit, était assis à la droite de Vladimir Poutine. Le président russe a ensuite visité le quartier-général de la garde nationale dans la région de Louhansk, dans le Donbass, selon la télévision d'Etat russe, qui a diffusé des images le montrant en train de remettre des icônes à des soldats "à l'occasion de la fête de Pâques orthodoxe", célébrée dimanche. (Rédigé par Guy Faulconbridge, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)