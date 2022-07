Poutine rencontrera Erdogan à Sotchi le 5 août, selon Ifax

MOSCOU, 26 juillet (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine rencontrera son homologue turc Recep Tayyip Erdogan dans la station balnéaire russe de Sotchi, sur la mer Noire, le 5 août, rapporte l'agence de presse Interfax, citant le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Les deux dirigeants discuteront des problèmes régionaux et des relations bilatérales, a précisé l'agence. Le président turc a joué un rôle déterminant dans la conclusion des accords signés par la Russie et l'Ukraine à Istanbul la semaine dernière pour permettre la reprise des exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire. (Reportage Reuters; version française Alizée Degorce, édité par Jean-Stéphane Brosse)