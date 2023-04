Poutine reçoit Loukachenko, pas de mention de l'Ukraine dans l'immédiat

Poutine reçoit Loukachenko, pas de mention de l'Ukraine dans l'immédiat













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine a accueilli mercredi à Moscou son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko pour deux journées de discussions, une rencontre qui intervient après que la Russie a annoncé le déploiement d'armes nucléaires stratégiques chez son allié, aux portes du flanc oriental de l'Otan. Aucune mention n'a été faite de l'Ukraine dans les premiers commentaires effectués par les deux dirigeants. Le porte-parole du Kremlin avait indiqué la semaine dernière que la venue d'Alexandre Loukachenko serait l'occasion de discuter l'appel de ce dernier à un cessez-le-feu immédiat en Ukraine. "Nous avons obtenu beaucoup de résultats dans nos travaux conjoints dans tous les domaines", a déclaré Vladimir Poutine à son homologue biélorusse dans des commentaires retransmis par la télévision publique. "Nous discuterons de tout cela demain - cela s'applique à notre coopération dans l'arène internationale et à la résolution communes de questions pour garantir la sécurité de nos Etats", a ajouté le chef du Kremlin. (Reportage David Ljunggren et Jake Cordell; version française Jean Terzian)