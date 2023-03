Poutine réclame des mesures "antiterroristes" supplémentaires en Russie

MOSCOU (Reuters) - Vladimir Poutine a demandé vendredi des "mesures antiterroristes" supplémentaires pour assurer la sécurité des installations contrôlées par les agences de sécurité russes, après avoir dénoncé la veille une attaque d'un groupe de saboteurs dans la région de Briansk, dans le sud-ouest de la Russie, près de la frontière avec l'Ukraine. Le président russe s'exprimait lors d'une réunion du conseil de sécurité de la Fédération russe. L'Ukraine a qualifié jeudi les accusations de Moscou de "provocation classique" de la part de la Russie. (Reportage Reuters, version française Jean-Stéphane Brosse)