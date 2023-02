Poutine promet la victoire en Ukraine lors du 80e anniversaire de la bataille de Stalingrad

VOLGOGRAD, Russie (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine a comparé jeudi le combat actuel contre l'Ukraine et ses alliés occidentaux à la victoire de la Russie contre l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale, dans un discours prononcé à l'occasion du 80e anniversaire de la bataille de Stalingrad. Vladimir Poutine a déclaré que la Russie était convaincue de parvenir à la victoire en Ukraine, comme elle avait été victorieuse il y a 80 ans. Il a aussi déclaré que la Russie était une nouvelle fois confrontée à l'Allemagne en allusion à la décision de Berlin d'envoyer des chars Leopard 2 pour soutenir l'Ukraine. (Reportage Reuters, version française Matthieu Protard, édité par Blandine Hénault)