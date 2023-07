Poutine passe sa marine en revue, annonce 30 nouveaux navires pour 2023

MOSCOU (Reuters) - Le président Vladimir Poutine a passé en revue dimanche des navires de guerre et des sous-marins nucléaires dans sa ville natale de Saint-Pétersbourg et a annoncé que la marine russe recevrait 30 nouveaux bâtiments cette année. Quarante-cinq navires, sous-marins et autres embarcations ont participé à la journée annuelle de la marine russe, une démonstration de puissance militaire qui se déroule traditionellement dans le golfe de Finlande et sur la Neva à Saint-Pétersbourg. Environ 3.000 marins ont également pris part à un défilé sur terre, a indiqué le Kremlin. Vladimir Poutine, accompagné du ministre de la défense, Sergueï Choïgu et de l'amiral Nikolaï Yevmenov, chef de la marine, a inspecté certains navires depuis une vedette sur la Neva avant de prononcer un discours. "Aujourd'hui, la Russie met en oeuvre avec confiance les tâches de grande envergure de sa politique maritime nationale et renforce constamment la puissance de sa marine", a déclaré Vladimir Poutine. "Rien que cette année, 30 navires de différentes classes viennent s'ajouter à la flotte", a-t-il ajouté. Il n'a fait aucun commentaire de fond sur ce que la Russie appelle son "opération militaire spéciale" en Ukraine. Quatre chefs d'État africains ont participé à l'événement de dimanche et cinq autres pays africains ont envoyé des représentants, selon le Kremlin. Ils ont été invités à la suite d'un sommet Russie-Afrique qui s'est achevé vendredi à Saint-Pétersbourg et au cours duquel les délégués ont discuté de l' approvisionnement en céréales et d'éventuels pourparlers de paix sur l'Ukraine. (Reporting by Reuters; Editing by Andrew Osborn)