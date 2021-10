Poutine ne se rendra pas à Glascow pour la conférence de l'Onu sur le climat

MOSCOU (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine ne se rendra pas à Glasgow pour participer à la 26e conférence de l'Onu sur le climat (COP26) qui doit se tenir du 31 octobre au 12 novembre, a annoncé mercredi le Kremlin.

Le porte-parole du palais présidentiel, Dmitri Peskov, a déclaré que Vladimir Poutine participerait à distance à la conférence.

L'absence du président russe constitue néanmoins un nouveau coup dur pour la COP26 alors que le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre indien Narendra Modi se sont pas certains non plus d'y participer.

Le Royaume-Uni, le pays organisateur de la COP26, souhaite obtenir le soutien des grandes puissances pour relever les ambitions en matière de lutte contre le changement climatique.

Le Kremlin avait annoncé précédemment que Vladimir Poutine ne se rendrait pas en personne au sommet du G20 à Rome, qui se tient les 30 et 31 octobre, en raison de la pandémie de COVID-19 mais qu'il y participerait par visioconférence.

"Il n'ira pas à Glasgow, malheureusement", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ajoutant que des représentants russes y seront.

"Nous devons déterminer dans quel format il sera possible de parler par visioconférence, à quel moment", a déclaré Dmitri Peskov. "Les questions qui seront discutées à Glasgow constituent l'une des priorités de notre politique étrangère", a-t-il ajouté.

La Russie est l'un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au monde.

Vladimir Poutine s'était placé quelques jours à l'isolement en septembre après la découverte de cas d'infections par le coronavirus dans son entourage.

Mardi, le Premier ministre britannique a déclaré devant des investisseurs qu'il y aurait un bon niveau de participation à la conférence.

"Malgré la pandémie, il semble que beaucoup de gens vont pouvoir venir en personne", avait déclaré Boris Johnson.

