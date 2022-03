Poutine ne manifeste pas de volonté de cesser la guerre en Ukraine, dit l'Elysée

PARIS (Reuters) - L'entretien d'Emmanuel Macron et d'Olaf Scholz samedi avec Vladimir Poutine n'a pas permis de déceler chez le président russe de volonté de cesser la guerre en Ukraine, a rapporté l'Elysée, qui a fait état d'une "conversation difficile".

Le président français et le chancelier allemand ont dit clairement à Vladimir Poutine que les exactions devaient cesser en Ukraine, a dit l'Elysée, selon qui la situation est notamment "désespérante" et "humainement insoutenable" à Marioupol, ville du sud-est de l'Ukraine assiégée par l'armée russe.

L'objectif de la France et de ses partenaires est d'obtenir "un cessez-le-feu le plus vite possible" et Emmanuel Macron entend recourir à tous les instruments diplomatiques à sa disposition pour y parvenir, a dit l'Elysée.

