Poutine ne dictera pas les termes de la paix en Ukraine, dit Scholz

DAVOS, Suisse (Reuters) - La Russie ne remportera pas la guerre qu'elle a déclenchée en Ukraine et son président Vladimir Poutine ne peut pas dicter les termes d'une future paix, a déclaré jeudi le chancelier allemand Olaf Scholz.

"Poutine ne négociera sérieusement une paix que s'il prend conscience qu'il ne peut pas briser les défenses ukrainiennes", a déclaré Olaf Scholz au Forum économique mondial de Davos.

"Il n'y aura pas de paix imposée", a-t-il ajouté. "L'Ukraine ne l'acceptera pas et nous non plus."

