Poutine n'instaure pas de loi martiale malgré les attaques sur le sol russe

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Vladimir Poutine a déclaré mardi que la Russie devait lutter contre des agents ennemis et renforcer ses défenses contre les attaques à l'intérieur de son propre territoire mais il n'a pas jugé nécessaire de décréter la loi martiale. "Il n'y a aucune raison d'introduire une sorte de régime spécial ou de loi martiale dans le pays", a déclaré le président russe lors d'une rencontre télévisée avec des correspondants de guerre et des blogueurs militaires russes. La vaste contre-offensive de l'Ukraine a débuté le 4 juin et n'a été couronnée de succès nulle part, a affirmé Vladimir Poutine. Les pertes humaines ukrainiennes sont dix fois supérieures à celles de la Russie, a-t-il ajouté. L'Ukraine a perdu plus de 160 chars et 25% à 30% des véhicules fournis par des pays étrangers, tandis que la Russie a perdu 54 chars, a-t-il dit. Vladimir Poutine a également affirmé que l'Ukraine avait délibérément frappé le barrage de Kakhovka avec des roquettes HIMARS fournies par les États-Unis, une mesure qui, selon lui, a également entravé la contre-offensive de Kyiv. Les objectifs de ce que le Kremlin appelle son "opération militaire spéciale" en Ukraine, lancée le 24 février 2022, pourraient évoluer en fonction de la situation mais leur caractère fondamental ne changera pas, a déclaré Vladimir Poutine. (Reportage Guy Faulconbridge et Vladimir Soldatkin ; version française Gaëlle Sheehan)