Poutine n'incite pas la Biélorussie à entrer en guerre contre l'Ukraine, dit Loukachenko

(Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine ne tente pas d'inciter la Biélorussie à participer à la guerre en Ukraine, a déclaré le président biélorusse Alexandre Loukachenko dans une interview publiée en ligne jeudi. "Impliquer la Biélorussie (...) qu'est-ce que ça apportera? Rien", a dit Alexandre Loukachenko, proche allié de Vladimir Poutine. "Si vous, les Ukrainiens, ne franchissez pas nos frontières, nous ne prendrons jamais part à cette guerre", a-t-il ajouté dans une interview accordée à la journaliste ukrainienne pro-russe Diana Pantchenko. "Mais nous aiderons toujours la Russie - elle est notre alliée", a dit le président biélorusse. La Biélorussie partage des frontières avec l'Ukraine, la Russie et trois pays membres de l'Otan - Pologne, Lituanie et Lettonie. Alexandre Loukachenko a prévenu que Minsk riposterait cependant à toute agression extérieure, y compris à l'aide des armes nucléaires déployées par Moscou sur son territoire. "Il ne peut y avoir qu'une seule menace, une agression contre notre pays. Si une (telle) agression survient depuis la Pologne, la Lituanie ou la Lettonie, nous riposterons immédiatement avec (tous les moyens) à notre disposition." (Rédigé par Maxim Rodionov; version française Camille Raynaud, édité par Bertrand Boucey)