Poutine n'assistera pas aux funérailles de Prigojine

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le président russe, Vladimir Poutine, n'a pas l'intention d'assister aux funérailles de l'ancien dirigeant de Wagner, Evguéni Prigojine, a déclaré mardi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Il a indiqué aux journalistes que le Kremlin n'était pas au courant des détails des funérailles. Evguéni Prigojine est décédé la semaine dernière dans le crash d'un avion privé, deux mois après la mutinerie avortée qui a vu des mercenaires de Wagner se retourner contre le commandement russe, marcher vers Moscou et prendre la ville de Rostov avant de faire machine arrière. Moscou a qualifié de "mensonges absolus" les insinuations de certains dirigeants occidentaux au sujet d'une implication de Vladimir Poutine dans la mort d'Evguéni Prigojine. (Reportage Reuters, rédigé par Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)