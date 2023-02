Poutine : La Russie doit prendre en compte les capacités nucléaires de l'Otan

Poutine : La Russie doit prendre en compte les capacités nucléaires de l'Otan













Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Moscou n'a pas d'autre choix que de prendre en compte les capacités nucléaires de l'Otan alors que l'alliance militaire occidentale cherche à infliger une défaite stratégique à la Russie, a estimé dimanche Vladimir Poutine. "Quand tous les principaux pays de l'Otan ont déclaré que leur principal objectif est de nous infliger une défaite stratégique, pour que notre peuple souffre comme ils disent, comment pouvons-nous ignorer leurs capacités nucléaires dans ces conditions ?", a déclaré le président russe à la chaîne publique Rossiya 1, des propos repris par l'agence Tass. "(Les Occidentaux) ont un objectif : démanteler l'ancienne Union soviétique et sa partie fondamentale, la Fédération russe", a ajouté le chef du Kremlin. L'Ouest, a-t-il poursuivi, est le complice indirect des "crimes" commis par l'Ukraine. (Reportage Reuters)