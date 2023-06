Poutine fait appel au "patriotisme des Russes" à l'occasion de la fête nationale

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine a célébré lundi la fête nationale de son pays, faisant appel à la fierté patriotique de ses citoyens à un moment qu'il a qualifié de "difficile". S'exprimant lors d'une fastueuse cérémonie de remise de prix au Kremlin, Vladimir Poutine n'a toutefois fait aucun commentaire direct sur les derniers développements en Ukraine, où les forces de Kyiv ont lancé une contre-offensive attendue de longue date et ont repris plusieurs villages dans la région orientale de Donetsk ces derniers jours. "Ce jour férié marque l'indissociabilité de notre histoire séculaire, la grandeur et la gloire de la patrie", a déclaré le président russe aux dignitaires rassemblés. "Aujourd'hui, à un moment difficile pour la Russie, (les sentiments de patriotisme et de fierté) unissent encore plus fortement notre société (...) servent de soutien fiable à nos héros qui participent à l'opération militaire spéciale (en Ukraine)", a-t-il ajouté. Le ministère russe de la Défense a diffusé une vidéo à l'occasion de la fête nationale, qui présente des scènes de lacs russes, de forêts, d'églises orthodoxes et d'icônes, ainsi que des clips de soldats exprimant leur amour pour leur pays. "Je suis russe, merci Seigneur, je suis russe, j'ai beaucoup de chance", déclare l'un d'entre eux, tandis qu'un autre affirme que "la Russie est comme une forteresse au-dessus de l'abîme, elle a résisté et résistera". L'ancien président Dmitri Medvedev a publié sur sa chaîne Telegram une maquette du drapeau tricolore russe blanc, bleu et rouge flottant sur la place centrale de Kyiv, le Maïdan, accompagnée d'un message indiquant qu'elle serait bientôt rebaptisée "Place de la Russie". "Kyiv est notre cible directe. C'est une ville russe et elle retournera chez elle. Nous ne nous reposerons pas tant que nous ne l'aurons pas récupérée. Joyeuses fêtes !", a déclaré Oleg Osipov, chef adjoint du Conseil national de sécurité de la Russie. Le Parlement a déclaré en 1991 la souveraineté de la Russie sur l'Union soviétique, qui a été officiellement dissoute en décembre de la même année. Le jour férié du 12 juin a été instauré en un an plus tard. (Rédaction Gareth Jones, Dina Kartit pour la version française, édité par Blandine Hénault)