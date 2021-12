Poutine et Xi vont s'entretenir des tensions en Europe (Kremlin)

MOSCOU, 14 décembre (Reuters) - Les présidents russe et chinois Vladimir Poutine et Xi Jinping discuteront mercredi lors d'un entretien par visioconférence des tensions actuelles en Europe et du discours "agressif" des Etats-Unis et de l'Alliance atlantique, a déclaré mardi le Kremlin.

Washington et l'Otan dénoncent depuis plusieurs semaines des regroupements de troupes russes qu'ils jugent suspects le long de la frontière avec l'Ukraine. (Reportage Dmitri Antonov; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Sophie Louet)