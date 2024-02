Poutine et Xi rejettent toute ingérence et saluent leur coopération

PEKIN/MOSCOU, 8 février (Reuters) - Les présidents russe Vladimir Poutine et chinois Xi Jinping ont eu jeudi un entretien téléphonique au cours duquel ils ont affirmé leur volonté de rejeter toute ingérence des Etats-Unis dans leurs affaires intérieures, a déclaré le Kremlin. Les deux dirigeants ont préconisé la création d'un "monde multipolaire et plus juste", a déclaré le conseiller du Kremlin Iouri Ouchakov. Selon les médias officiels chinois, ils ont plaidé pour le renforcement de leur coordination stratégique, la défense de la souveraineté des deux pays et la stabilité de leurs chaînes d'approvisionnement. Vladimir Poutine a défendu le principe d'une "seule Chine" et les deux présidents ont également discuté de la situation en Ukraine et au Proche-Orient, a précisé Iouri Ouchakov. D'après le conseiller de la présidence russe, Vladimir Poutine et Xi Jinping, qui se sont vus pour la dernière fois en octobre dernier à Pékin, ne prévoient pas de se rencontrer pour le moment en tête à tête. (Dmitri Antonov à Moscou, avec le bureau de Pékin, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Sophie Louet)