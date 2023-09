Poutine et Xi Jinping vont se rencontrer en octobre à Pékin

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine va se rendre à Pékin en octobre pour un sommet avec son homologue chinois Xi Jinping, a annoncé mardi Nikolaï Patrouchev, secrétaire du conseil de sécurité de la Fédération de Russie, cité par l'agence Interfax. "Il y aura en octobre des discussions bilatérales approfondies entre le président russe, Vladimir Poutine, et le président chinois, Xi Jinping", a déclaré Nikolaï Patrouchev lors d'une discussion avec le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi. Vladimir Poutine participera pour l'occasion à un forum consacré aux "Nouvelles routes de la soie", un vaste réseau de partenariats économiques noués par la Chine à travers le monde. Il s'agira du premier voyage connu de Vladimir Poutine à l'étranger depuis le mandat d'arrêt émis en mars dernier par la Cour pénale internationale à l'encontre du président russe. (Rédaction de Reuters, version française Bertrand Boucey, édité par Nicolas Delame)