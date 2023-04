Poutine et Loukachenko se retrouveront à Moscou les 5 et 6 avril

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le président biélorusse Alexandre Loukachenko se rendra à Moscou mercredi pour deux jours d'entretiens avec le président russe Vladimir Poutine, a annoncé le Kremlin. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré la semaine dernière que les deux dirigeants discuteraient de la demande du président biélorusse d'un cessez-le-feu immédiat en Ukraine lors d'une prochaine rencontre en tête-à-tête. Les deux chefs d'Etat s'entretiendront de "questions bilatérales et internationales d'actualité" le 5 avril, avant une réunion le 6 avril du Conseil de l'alliance formée entre les deux anciens pays soviétiques, a indiqué le Kremlin dans un communiqué publié mardi. Cette rencontre intervient alors que la Finlande est officiellement devenue mardi le 31ème membre de l'Otan. En réponse, le ministre russe de la Défense, Serguei Choïgou, a indiqué que la Russie allait renforcer les capacités nucléaires de la Biélorussie, un proche allié qui lui a permis d'utiliser son territoire lors du lancement de l'offensive militaire contre l'Ukraine en février 2022. (Reportage Reuters; version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)