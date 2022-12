Poutine et Erdogan discutent d'un corridor céréalier et d'un projet gazier

MOSCOU (Reuters) -Le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ont discuté dimanche des approvisionnements en céréales et d'un projet gazier régional, ont annoncé les deux pays.

Avant cette confirmation, les agences de presse russes Ria et Ifax, citant le Kremlin, avaient rapporté que les deux dirigeants s'étaient entretenus par téléphone sur des projets énergétiques.

La Turquie est membre de l'Otan mais n'a pas pris part aux sanctions occidentales contre Moscou depuis l'invasion de la Russie par l'Ukraine, considérée par le Kremlin comme une "opération spéciale".

Ankara est cependant intervenu comme médiateur auprès des Nations Unies en vue d'un accord qui garantisse les exportations de céréales de l'Ukraine et de la Russie, deux des plus grands producteurs mondiaux de cette denrée alimentaire.

"Le président Erdogan a exprimé son souhait sincère que la guerre russo-ukrainienne se termine au plus vite", a déclaré la présidence turque.

Durant son entretien avec Vladimir Poutine, Recep Tayyip Erdogan a également déclaré qu'Ankara et Moscou pourraient commencer à travailler sur l'exportation d'autres produits alimentaires et matières premières via le corridor céréalier de la mer Noire, a ajouté la présidence turque.

Le Kremlin a déclaré pour sa part que les deux dirigeants avaient également discuté d'une initiative visant à créer une base en Turquie pour les exportations de gaz naturel russe.

(Reportage Omer Berberoglu, rédigé par Alexander Marrow; version française Claude Chendjou)