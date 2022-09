Poutine dit 'comprendre l'inquiétude de Xi Jinping concernant l'Ukraine'

par Mukhammadsharif et Mamatkulov

SAMARCANDE, Ouzbékistan (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine a dit jeudi comprendre l'inquiétude de son homologue chinois Xi Jinping concernant la situation en Ukraine, tout en félicitant le dirigeant pour sa position "équilibrée" sur le conflit.

Xi Jinping s'est déclaré pour sa part très heureux de rencontrer à nouveau son "vieil ami" lors de la première rencontre face-à-face des deux présidents depuis que la Russie a lancé son offensive en Ukraine, la plus grande confrontation entre Moscou et l'Occident depuis la guerre froide.

Les deux chefs d'Etat se trouvent à Samarcande pour participer au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghaï (OCS), une organisation intergouvernementale.

"Nous apprécions hautement la position équilibrée de nos amis chinois en ce qui concerne la crise ukrainienne", a dit Poutine.

"Nous comprenons vos questions et vos préoccupations à ce sujet. Au cours de la réunion d'aujourd'hui, nous allons bien sûr expliquer notre position", a-t-il ajouté.

Selon la chaîne d'État CCTV, la Chine, qui s'est abstenue de condamner l'opération russe contre l'Ukraine ou de la qualifier d'"invasion", est disposée à soutenir Moscou sur les questions liées à ses intérêts fondamentaux.

Le président chinois, pour qui ce déplacement est le premier depuis plus de deux ans, n'a pas mentionné l'Ukraine dans ses déclarations publiques.

TAÏWAN, ÉNERGIE

Si les deux pays ne sont pleinement alignés sur la question ukrainienne, l'approfondissement de leur partenariat est observé avec méfiance par les pays occidentaux.

Poutine a explicitement soutenu la Chine au sujet de Taïwan, que Pékin considère comme partie intégrante de son territoire.

"Nous avons l'intention d'adhérer fermement au principe d'une seule Chine", a-t-il déclaré. "Nous condamnons les provocations des États-Unis et de leurs satellites dans le détroit de Taïwan".

Alors que l'Occident tente de réduire sa dépendance à l'égard de l'énergie russe, Vladimir Poutine cherche à développer les exportations vers la Chine et l'Asie, via la Mongolie.

Le président mongol Ukhnaa Khurelsukh s'est déclaré favorable à la construction d'oléoducs et de gazoducs entre la Russie et la Chine via son territoire lors d'une réunion avec Xi et Poutine.

Le gouvernement ouzbek a annoncé dans un communiqué distinct que Vladimir Poutine profiterait de son déplacement à Samarcande pour rencontrer les dirigeants iranien, kirghize, pakistanais, turkmène et ouzbek.

Le président russe doit s'entretenir vendredi avec les dirigeants azerbaïdjanais, indien et turc, était-il ajouté dans le communiqué.

(Reportage Mukhammadsharif Mamatkulov, avec la contribution de Ryan Woo et Yew Lun Tian; rédigé par Olzhas Auyezov et Guy Faulconbridge; version française Camille Raynaud, Alizée Degorce et Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)