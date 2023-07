Poutine dit avoir proposé aux mercenaires Wagner de continuer à combattre

Poutine dit avoir proposé aux mercenaires Wagner de continuer à combattre













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine a déclaré dans un entretien au journal Kommersant publié jeudi soir qu'il avait proposé aux mercenaires du groupe paramilitaire Wagner de continuer à combattre ensemble, en dépit de leur tentative de mutinerie, laissant entendre qu'il les aurait intégrés à l'armée russe. Cette proposition, a-t-il indiqué, est l'une de celles qu'il a formulées fin juin lors d'une réunion au Kremlin avec le fondateur de Wagner, Evguéni Prigojine, et plus d'une trentaine de soldats du groupe, cinq jours après leur mutinerie avortée vers Moscou. D'après le journal, Vladimir Poutine a offert à cette occasion à Evguéni Prigojine et ses soldats des options pour le futur, dont celle de continuer à combattre pendant seize mois sous le même commandement. "Tous ces soldats auraient pu se rassembler en un même lieu et continuer de servir", a dit le président russe, selon les propos rapportés par Kommersant. "Et rien n'aurait changé". Il a laissé entendre que les combattants de Wagner auraient été rattachés à l'armée russe, dont il est le commandant en chef, sans l'indiquer précisément. Vladimir Poutine a indiqué que Evguéni Prigojine avait toutefois exprimé son opposition. "Non, les garçons ne vont pas accepter une telle décision", a dit le fondateur de Wagner au chef du Kremlin, selon la conversation rapportée par ce dernier à Kommersant. Appui des soldats russes dans l'offensive en Ukraine, notamment dans l'est du pays pour prendre le contrôle de la ville de Bakhmout après des mois d'affrontements sanglants, les combattants de Wagner ont lancé une mutinerie vers Moscou le 23 juin, après que Evguéni Prigojine a régulièrement reproché au ministère de la Défense de nuire à ses troupes. Cette mutinerie a pris fin le lendemain à l'issue d'un accord avec le Kremlin dans le cadre duquel Evguéni Prigojine et ses combattants se sont vu offrir la possibilité de s'installer en Biélorussie. Dans l'entretien à Kommersant, Vladimir Poutine a déclaré qu'il appartenait au Parlement et au gouvernement de décider d'un cadre légal pour les armées privées, ajoutant qu'il était impossible que Wagner perdure en l'état. "Wagner n'existe pas. Il n'y a pas de loi sur les organisations militaires privées", a-t-il dit. (Rédigé par Ron Popeski et Nick Starkov; version française Jean Terzian)