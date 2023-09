Poutine discute du Niger avec le dirigeant de transition du Mali

(Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu dimanche par téléphone avec le président de transition du Mali, Assimi Goïta, pour évoquer notamment la lutte antiterroriste et la crise au Niger, a déclaré le Kremlin.

Les deux dirigeants sont convenus que la crise au Niger, pays voisin du Mali où des militaires ont renversé en juillet le président Mohamed Bazoum, ne pouvait être résolue que par des voies diplomatiques. La Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a menacé les putschistes nigériens d'une intervention militaire pour rétablir Mohamed Bazoum. Le Mali, lui-même dirigé par des militaires à la suite de deux coups d'Etat en 2020 et 2021, a en revanche mis en garde contre toute intervention extérieure au Niger. Depuis la prise du pouvoir des militaires, le Mali s'est nettement rapproché de la Russie et a autorisé l'installation sur son sol de la force paramilitaire Wagner. (Rédigé par Felix Light, version française Bertrand Boucey)