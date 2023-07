Poutine discute avec Ramaphosa de l'accord sur les céréales en mer Noire - Kremlin

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Vladimir Poutine s'est entretenu samedi au téléphone avec Cyril Ramaphosa et les présidents russe et sud-africain ont discuté de l'initiative africaine en faveur de la paix en Ukraine ainsi que de l'accord sur les exportations de céréales via la mer Noire, a déclaré le Kremlin samedi. Au sujet de cet accord sur les céréales qui expire lundi, Vladimir Poutine a répété à son homologue sud-africain que les mesures censées lever les obstacles aux exportations russes de produits alimentaires et d'engrais n'avaient pas été pleinement mises en oeuvre, selon le Kremlin. (Rédaction de Reuters, version française Bertrand Boucey)