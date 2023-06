Poutine dénonce les "traîtres", promet de tenir sa promesse envers Wagner

MOSCOU, 26 juin (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine a une nouvelle fois dénoncé lundi les "traîtres" qui ont cherché selon lui à plonger le pays dans la guerre civile, sans citer de nom, tout en remerciant les combattants de Wagner qui ont permis d'éviter un bain de sang. Dans une brève allocution télévisée, dont son porte-parole Dmitri Peskov avait assuré qu'elle contiendrait des "annonces importantes", le maître du Kremlin s'est engagé à tenir sa promesse envers les mercenaires de Wagner qui feront le choix de s'installer en Biélorussie avec leur chef Evguéni Priojine, tout en les appelant à rejoindre plutôt l'armée russe. Il n'a rien dit du sort réservé à Evguéni Prigojine, ni de son ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, ou du chef d'état-major de l'armée, le général Valéry Guerassimov, dont le patron de Wagner réclamait la tête. (Bureau de Moscou, version française Tangi Salaün)