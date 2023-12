Poutine célèbre l'unité de la Russie, la guerre en Ukraine à peine évoquée

(Reuters) - Vladimir Poutine a adressé aux Russes ses voeux pour l'année 2024 et mettant l'accent sur la célébration de l'unité du pays, saluant le courage des soldats qui se battent en Ukraine sans pour autant s'appesantir sur le conflit qu'il a relancé il y a bientôt deux ans. L'allocution enregistrée et diffusée juste avant minuit dans chacun des 11 fuseaux horaires russes contrastait avec la posture martiale et le ton offensif adoptés en décembre 2022 lorsqu'il était apparu devant plusieurs rangées de soldats. La mise en scène avait suscité les sarcasmes d'observateurs convaincus qu'il s'agissait de figurants. "A tous ceux qui sont au combat, en première ligne du combat pour la vérité et la justice: vous êtes nos héros. Nos coeurs sont avec vous, nous sommes fiers de vous, nous admirons votre courage", a déclaré dimanche le président russe depuis le Kremlin. Il n'a toutefois jamais prononcé ni les mots "Ukraine" ni "opération militaire spéciale", l'expression retenue par Moscou pour désigner la guerre conduite en Ukraine. Avec une opposition réduite à néant, une dissidence muselée, le chef d'Etat est tout à fait certain de remporter le scrutin présidentiel prévu en mars 2024 en dépit des difficultés économiques que traverse le pays. "Nous avons prouvé une fois de plus que nous pouvions surmonter la plupart des problèmes les plus difficiles et ne jamais reculer parce qu'aucune force ne peut nous diviser", a-t-il dit. Vladimir Poutine a célébré l'unité et le soutien du peuple russe, "ferme dans sa volonté de défendre ses intérêts nationaux, sa liberté, sa sécurité et ses valeurs". "Travailler au bien commun a uni la société", a-t-il ajouté. "Nous sommes unis dans nos pensées, au travail et dans la bataille, les week-ends et les jours fériés, exprimant les caractéristiques les plus importantes du peuple russe : la solidarité, la compassion et le courage." (Reporting by Reuters; Writing by Kevin Liffey; Editing by Hugh Lawson)