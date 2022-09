Poutine approuve une nouvelle politique étrangère fondée sur le concept de 'monde russe'

LONDRES (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine a approuvé lundi une nouvelle doctrine de politique étrangère fondée sur le concept de "monde russe", notion utilisée par des idéologues conservateurs pour justifier d'interventions à l'étranger pour soutenir les populations russophones.

Cette "politique humanitaire" de 31 pages estime que la Russie se doit de "protéger, sauvegarder et faire progresser les traditions et idéaux du monde russe".

Bien que ce texte soit présenté comme une stratégie de "soft power", il consacre des idées relatives à la politique et à la religion russes que certains partisans d'une ligne dure ont utilisées pour justifier de l'occupation par Moscou de certaines parties de l'Ukraine et du soutien apporté aux deux régions séparatistes pro-russes dans l'est du pays.

"La Fédération de Russie apporte son soutien à ses compatriotes résidant à l'étranger pour la reconnaissance de leurs droits, leur assurer la protection de leurs intérêts et pour la préservation de leur identité culturelle russe", est-il écrit dans le texte.

Il y est également indiqué que les liens entre la Russie et ses compatriotes résidant à l'étranger permettent à Moscou de "renforcer son image de pays démocratique travaillant à la création d'un monde multipolaire sur la scène internationale".

Selon le texte, la Russie doit accroître sa coopération avec les pays slaves, la Chine et l'Inde, et doit renforcer ses liens avec le Moyen-Orient, l'Amérique latine et l'Afrique.

Moscou doit également développer ses relations avec les régions sécessionnistes géorgiennes d'Abkhasie et d'Ossétie du Sud, ainsi qu'avec les républiques séparatistes autoproclamées de Louhansk et Donetsk dans l'est de l'Ukraine, est-il indiqué.

