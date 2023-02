Poutine affirme que "tout a été fait" pour résoudre pacifiquement le problème du Donbass

MOSCOU, 21 février (Reuters) - Moscou a déployé d'intenses efforts pour résoudre pacifiquement la crise qui prévalait dans l'est de l'Ukraine depuis 2014, a déclaré mardi Vladimir Poutine, qui a une nouvelle fois accusé l'Occident et l'Otan d'être à l'origine du conflit qui ensanglante l'Ukraine depuis bientôt près d'un an. "Nous avons fait tout ce qui était possible pour résoudre ce problème pacifiquement, négocié de manière pacifique une solution pour sortir de ce conflit difficile, mais dans notre dos, un scénario bien différent était en train de se préparer", a dit le président russe qui s'exprimait devant le Parlement. (Rédaction de Reuters; version française Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)