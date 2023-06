Pourquoi une transaction autour de MFE et Fininvest pourrait prendre du temps...

par Elvira Pollina et Mathieu Rosemain MILAN, 14 juin (Reuters) - Depuis le décès de Silvio Berlusconi, les spéculations vont bon train autour de l'avenir de MFE (ex-Mediaset) , fondé par l'ancien magnat des médias et homme politique italien, mais de nombreux obstacles sont susceptibles de compliquer une éventuelle transaction financière. Avec une participation de 18,5% dans MFE, Vivendi est largement considéré comme un repreneur naturel du groupe italien auprès de Fininvest, la holding de la famille Berlusconi, qui détient 41,5% du capital. Toutefois le long litige qui a opposé les deux groupes a créé de fortes tensions entre l'actionnaire majoritaire de Vivendi, Vincent Bolloré, et les deux enfants de Silvio Berlusconi impliqués dans les affaires familiales, les aînés Marina et Pier Silvio, ont indiqué trois sources proches du dossier à Reuters. Au cours du marché actuel, Fininvest accuserait une perte s'il devait vendre sa part dans MFE. La valeur comptable inscrite par Fininvest pour cette participation est d'un milliard d'euros contre une valeur de marché de 738 millions d'euros. Avec le décès du patriarche Silvio Berlusconi, des banquiers estiment que certains héritiers pourraient être néanmoins tentés par une vente dans un paysage médiatique en plein bouleversement. Outre Vivendi, l'homme d'affaires italien Urbano Cairo, qui détient le journal Corriere della Sera et la chaîne de télévision La7, pourrait figurer sur la liste des prétendants. Plusieurs personnes proches du dossier ont indiqué qu'il étudiait l'affaire de près. LE MOMENT DE VENDRE ? Toutefois, la famille Berlusconi n'a aucune urgence financière à vendre. La fortune de l'ancien président du Conseil italien est telle qu'il est possible de léguer MFE uniquement à son fil Pier Silvio, actuel dirigeant du groupe, tout en répartissant équitablement l'héritage de Silvio Berlusconi entre ses cinq enfants, comme le prévoit la loi italienne. Pier Silvio Berlusconi, qui dirige MFE depuis 2015 après avoir grimpé les échelons au sein du groupe, pousse pour une expansion européenne du groupe pour faire face à la concurrence des plateformes de vidéos à la demande. MFE a ainsi acquis une participation importante dans le groupe allemand ProSiebenSat.1. En 2020, Fininvest a écarté une approche du groupe américain Discovery, ne souhaitant pas céder le contrôle et voulant se concentrer sur les projets de développement en Europe. Lundi, après l'annonce du décès de Silvio Berlusconi, Fininvest a assuré qu'il n'y aura aucun changement dans la gestion des activités. Une éventuelle opération autour de MFE serait par ailleurs suivie de près par le gouvernement italien, qui dispose d'un droit de veto sur toute opération susceptible de menacer selon lui une activité stratégique pour le pays. Mais plus que les autorités, un repreneur intéressé devra avant tout convaincre la famille Berlusconi qui, selon des personnes proches, a toujours été très unie. VOIR AUSSI: ENCADRÉ-Mort de Silvio Berlusconi : qui pour diriger l'empire familial ? (avec la contribution d'Emilio Parodi; rédigé par Valentina Za; Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)