Pourquoi Londres va bloquer le rachat d'Activision par Microsoft

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Les autorités britanniques ont dit mercredi qu'elles allaient bloquer l'acquisition par Microsoft de l'éditeur de jeux vidéos Activision Blizzard, pour un montant de 69 milliards de dollars (62,51 milliards d'euros), en raison de craintes pour la concurrence dans le domaine des jeux en ligne. Le régulateur britannique a estimé que Microsoft n'avait pas répondu à toutes ses préoccupations en s'engageant à garantir l'accès au jeu "Call of Duty" d'Activision aux principales plateformes de "cloud gaming". Microsoft a déclaré dans un communiqué rester pleinement engagé à mener à bien cette acquisition et prévoir de contester cette décision. Activision s'est pour sa part dite déterminée à travailler avec Microsoft pour surmonter ce blocage. L'action Activision perdait 10% en avant-Bourse à Wall Street. Cette décision inattendue des autorités britanniques est intervenue alors que l'autorité de la concurrence (CMA) avait levé le mois dernier ses objections à propos des conséquences de l'opération sur le marché des consoles, dominé par la PlayStation de Sony. Le marché du jeu en ligne était dès lors le dernier obstacle se dressant sur la route du rachat d'Activision, obstacle que Microsoft a essayé de contourner en accordant des licences aux propriétaires de plateformes comme Valve Corp, Nvidia et Boosteroid. Le géant américain avait auparavant proposé à Sony - opposant virulent à ce rachat - une licence d'exploitation de "Call of Duty" pour dix ans, comme il l'a fait avec Nintendo pour sa console Switch. L'autorité de la concurrence de l'Union européenne doit se prononcer sur ce dossier le 22 mai. Son homologue américaine cherche également à bloquer l'accord. (Reportage Paul Sandle, version française Augustin Turpin et Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)