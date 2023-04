Pourquoi la Chine va fermer brièvement l'espace aérien au nord de Taïwan dimanche

Pourquoi la Chine va fermer brièvement l'espace aérien au nord de Taïwan dimanche













(Actualisé avec baisse de la durée de la fermeture, commentaires de Taïwan, du Japon et de la Corée du Sud) 12 avril (Reuters) - La Chine prévoit de fermer l'espace aérien au nord de Taïwan pendant environ une demi-heure dimanche, au lieu des trois jours initialement annoncés, en raison de la chute d'un objet provenant d'un lanceur de satellite, ont indiqué des responsables à Taïwan et en Corée du Sud. Yan Yu-hsien, chef adjoint de l'état-major général chargé du renseignement au ministère taïwanais de la Défense, a indiqué plus tôt en réponse à une information de Reuters que la "zone d'exclusion aérienne" se situerait dans la zone d'identification de la défense aérienne (Adiz) du pays, à environ 85 milles nautiques (158 km) au nord de ses côtes. En l'absence de précisions sur la durée de la fermeture, ces informations ont suscité l'inquiétude dans la région, en raison des tensions entre la Chine et Taïwan. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré ne pas être au courant de la situation. Le Japon, de son côté, a indiqué que la Chine l'avait notifié de la mise en place d'une zone d'exclusion, hors des eaux territoriales japonaises, du 16 au 18 avril en raison d'activités aérospatiales. Le ministère taïwanais des Transports a ensuite annoncé que la Chine avait ramené la durée à 27 minutes dimanche, après des protestations. Selon le ministère sud-coréen des Transports, cette fermeture serait liée à la chute d'un objet provenant d'un lanceur de satellite. D'après Opsgroup, une association qui donne des conseils sur les risques liés aux vols, les précédentes restrictions imposées lors des exercices militaires chinois en août dernier ont entraîné d'importantes perturbations des vols dans la région, forçant certains pilotes à emporter du carburant supplémentaire. Les autorités japonaises ont déclaré qu'il n'y avait pas eu d'annulation majeure de vols à destination ou en provenance du Japon durant ces exercices. (Reportage Ben Blanchard et Yimou Lee à Taipei, Liz Lee et Laurie Chen à Pékin, Sakura Murakami et Tim Kelly à Tokyo ; Version française Kate Entringer, édité par Matthieu Protard et Blandine Hénault)