Pourquoi Fitch a abaissé la note de crédit des USA à 'AA+'

(Actualisé avec commentaire de la Maison Blanche, réactions des marchés et d'analystes) 2 août (Reuters) - L'agence de notation Fitch a abaissé mardi la note de crédit des Etats-Unis à "AA+", estimant que la gouvernance en matière budgétaire devrait se détériorer au cours des trois prochaines années et que le fardeau de la dette publique, qui continue de croître, était élevé. Cette décision intervient alors qu'une loi prévoyant la suspension du plafond de la dette américaine jusqu'au 1er janvier 2025 a été promulguée au mois de juin, écartant ainsi le spectre d'un catastrophique défaut de paiement. "Selon Fitch, les normes de gouvernance se sont détériorées de manière constante au cours des 20 dernières années, notamment en matière budgétaire et de dette, et ce, malgré l'accord bipartisan trouvé au mois de juin", a indiqué l'agence dans un communiqué. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a dit désapprouver la décision de Fitch, la considérant comme "arbitraire et établie sur des données obsolètes". La Maison Blanche est allée dans le même sens, déclarant être "en profond désaccord avec cette décision". L'agence de notation avait annoncé au mois de mai avoir placé la note "AAA" des Etats-Unis sous surveillance en raison de l'enlisement des négociations sur le plafond de la dette. La décision de Fitch a pris par surprise les marchés financiers mais leur réaction restait modérée. Les rendements des emprunts d'Etat américains baissent alors que les investisseurs recherchent des actifs sûrs: le taux du Treasury à dix ans perd 1 , 4 pdb à 4,0332 %, tandis que le taux à deux ans recule de 3 , 7 pb à 4,8747 %. Le dollar recule de 0,14 % face à un panier de devises de référence, tandis que les contrats à terme donnent une ouverture du S&P 500 en baisse de 0,62 %. Les investisseurs estiment que l'impact à long terme de l'annonce de Fitch sera limité. "Les investisseurs aux stratégies d'investissement à long terme ne se diront pas qu'il faut vendre des actions après la décision de Fitch", estime ainsi Jason Ware, directeur des investissements chez Albion Financial Group. D'autres analystes ont souligné qu'un nouvel abaissement de la note par une grande agence de notation pourrait affecter les portefeuilles d'investissement qui détiennent les titres les mieux notés. La note accordée par Moody's à la dette américaine est AAA, avec une perspective stable. Celle de S&P est établie à AA+ avec une perspective stable également. S&P avait abaissé sa note de crédit des Etats-Unis en 2011, lors d'un précédent épisode de crise autour du plafond de la dette. A l'époque, les marchés s'étaient adaptés rapidement à cette décision, rappelle Ed Mills, analyste chez Raymond James. (Reportage Jyoti Narayan à Bangalore, Davide Barbuscia à New York; version française Camille Raynaud et Corentin Chapron, édité par Blandine Hénault)