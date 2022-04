"Pourquoi changer ?", dit Le Maire sur son éventuel maintien à Bercy

PARIS, 25 avril (Reuters) - Bruno Le Maire a laissé entendre lundi qu'il aimerait conserver son poste de ministre de l'Economie et des Finances dans le futur gouvernement appelé à être formé en France après la réélection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République.

"Ça a été une grande fierté mais aussi un grand bonheur d'être ministre de l'Economie et des Finances pendant cinq ans. Et donc quand on a trouvé son bonheur, pourquoi en changer ?", a-t-il déclaré sur Franceinfo.

Prié de dire s'il adressait ainsi un message clair, Bruno Le Maire a répondu: "Sur mes sentiments oui. Après, sur les décisions qui seront prises, elles me m'appartiennent pas." (Rédigé par Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)