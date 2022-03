Pour un procureur de New York qui a démissionné, Trump est coupable de crimes

WASHINGTON (Reuters) - L'un des procureurs qui avait dirigé à New York une enquête criminelle sur Donald Trump et ses pratiques commerciales a déclaré le mois dernier dans sa lettre de démission que l'ancien président américain était "coupable de nombreux délits", rapporte mercredi le New York Times.

Mark Pomerantz, qui a démissionné le 23 février après que le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, lui a fait part de ses doutes quant à la poursuite d'une affaire contre Donald Trump, a également déclaré que c'était "un grave échec de la justice" de ne pas tenir l'ancien président pour responsable, selon le journal.

"L'équipe qui a enquêté sur Donald Trump n'a aucun doute sur le fait qu'il ait commis des crimes - il en a commis", a écrit Mark Pomerantz, selon le New York Times, qui a publié ce qu'il a présenté comme étant sa lettre de démission.

Aux Etats-Unis, les accusés sont présumés innocents à moins que leur culpabilité ne soit prouvée au-delà d'un doute raisonnable.

Ni Mark Pomerantz, ni Ron Fischetti, un avocat de Donald Trump, ni la Trump Organization ou son avocat Alan Futerfas n'ont immédiatement répondu à des demandes de commentaires.

Une enquête civile sur Donald Trump et la Trump Organization est menée par la procureure générale de New York, Letitia James.

(Reportage Eric Beech; version française Camille Raynaud)