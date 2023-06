Pour Tesco, le pic d'inflation a été dépassé en Grande-Bretagne

Pour Tesco, le pic d'inflation a été dépassé en Grande-Bretagne













Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Tesco, le plus grand groupe de distribution britannique, a déclaré vendredi percevoir des "signes précurseurs encourageants" d'un début de repli de l'inflation au Royaume-Uni après avoir fait état d'une croissance sous-jacente de 9% de ses ventes dans le pays lors du dernier trimestre. "Nous pensons que le pic d'inflation est dépassé", a déclaré le directeur général de Tesco Ken Murphy devant la presse. L'inflation très élevée au Royaume-Uni, tirée notamment par la hausse des prix alimentaires, est devenu un sujet politique très sensible dans le pays qui a connu une vague de grèves dans plusieurs secteurs sur fond de revendications salariales. Les prix alimentaires ont grimpé de 19% en avril selon des statistiques officielles. Des données de l'industrie ont toutefois montré qu'en mai, l'inflation des produits d'épicerie a diminué à 17,2%. Ken Murphy a prévenu que, même si certains prix des produits de base baissaient, l'inflation pourrait perdurer en raison des coûts de main-d'œuvre plus élevés. Tesco, qui détient une part de plus de 27% du marché britannique de l'alimentation, a confirmé vendredi sa prévision d'un bénéfice d'exploitation ajusté pour ses activités de distribution - son indicateur clé de rentabilité - globalement stable pour l'année. Il a réalisé un bénéfice de 2,49 milliards de livres (3,18 milliards de dollars) sur l'exercice 2022-2023. Le groupe bénéficie du fait que les consommateurs cherchent à économiser de l'argent en préparant leurs propres repas et en recevant chez eux plutôt que d'aller au restaurant. L'augmentation des coûts constitue néanmoins un exercice d'équilibre délicat pour Tesco qui doit augmenter ses prix pour conserver ses marges tout en restant compétitif face aux enseignes à bas prix comme Aldi et Lidl. Tesco a dit s'attendre à ce que les prix augmentent en 2023, mais à ce que la hausse s'atténue au cours de l'année. Le groupe a récemment réduit les prix de certains articles ayant connu les plus fortes hausses, comme le lait, le beurre, le pain, les pâtes ou encore l'huile végétale. (Reportage James Davey et Sarah Young ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)