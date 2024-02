Pour les Américains, le drone qui a tué trois de leurs soldats en Jordanie était de fabrication iranienne

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis estiment que le drone qui a visé une de leurs bases en Jordanie le week-end dernier, tuant trois soldats américains et en blessant une quarantaine, était de fabrication iranienne, ont déclaré quatre responsables américains à Reuters jeudi. Washington a imputé cette attaque à des combattants soutenus par l'Iran, tout en déclarant tenir Téhéran pour responsable. Les responsables américains, s'exprimant sous le sceau de l'anonymat, n'ont pas livré plus de précisions sur le modèle de drone. Si les premières indications laissaient penser que le drone était probablement iranien, une évaluation formelle n'a pu être réalisée qu'après la récupération de fragments de l'engin. (Reportage de Phil Stewart et Idrees Ali, Rédaction de Don Durfee et Timothy Heritage)