Pour le Kremlin, le mandat d'arrêt de la CPI contre Poutine est "nul et non avenu"

MOSCOU, 17 mars (Reuters) - La Russie ne reconnaît pas la compétence de la Cour pénale internationale (CPI), dont toutes les décisions sont "nulles et non avenues", a déclaré vendredi le Kremlin en réaction à l'émission par le tribunal international d'un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a ajouté qu'aux yeux de la Russie, les questions mêmes soulevées par la CPI étaient "scandaleuses et inacceptables". Prié de dire si le président russe hésiterait désormais à voyager dans les pays membres de la CPI, Dmitri Peskov a répondu : "Je n'ai rien à ajouter sur ce sujet." (Bureau de Reuters)