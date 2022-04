Pour le dirigeant tchétchène Kadyrov, les forces russes s'empareront de Kyiv

11 avril (Reuters) - Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov a déclaré lundi que les forces russes mèneraient une offensive non seulement contre le port de Marioupol, mais aussi contre Kyiv et d'autres villes d'Ukraine.

"Une offensive sera menée, non seulement contre Marioupol mais aussi à d'autres endroits, dans d'autres villes et villages", a affirmé Ramzan Kadyrov dans une vidéo publiée sur sa chaîne Telegram.

"Louhansk et Donetsk seront totalement libérées en premier, puis Kyiv et toutes les autres villes seront prises." (Reportage Lidia Kelly à Melbourne et Ronald Popeski à Winnipeg; version française Camille Raynaud)